Formula 1, si è concluso da poco il Gran Premio di Sochi, in Russia. Grandissima gara di Valtteri Bottas, che conquista il gradino più alto del podio. Leclerc sesto, Vettel fuori punti

Si è appena concluso un altro grande weekend di gara. La Formula 1 ha fatto tappa in Russia, in occasione del Gran Premio di Sochi. Dopo le qualifiche di ieri, ci si aspettava una gara fatta di sorprese.

Alla fine, a tagliare il traguardo per primo è stato un grandissimo Valtteri Bottas. Verstappen ha confermato il secondo posto ottenuto in qualifica, girando molto vicino alla Freccia Nera del finlandese. Nonostante la penalità, Lewis Hamilton è riuscito comunque a finire sul podio, conquistandosi una terza posizione utile in ottica classifica piloti. Leclerc ha fatto il massimo con la sua Ferrari, arrivando sesto. Malissimo Vettel, ancora una volta fuori punti.

Formula 1, penalità per Hamilton: aggancio a Schumacher rimandato

Poteva essere la gara dei record per Lewis Hamilton. Con una vittoria – la 91esima in carriera – avrebbe eguagliato Michael Schumacher nella classifica all-time. Appuntamento rimandato al prossimo Gran Premio per il sei volte campione del Mondo, che oggi si è dovuto accontentare di un terzo posto a seguito della doppia penalità di 5 secondi.

Oltre ai primi tre, va sottolineata l’ottima prestazione di Sergio Perez con la sua Racing Point, quarto davanti a Daniel Ricciardo. Charles Leclerc non è riuscito ad agguantare il quinto posto, nonostante la penalità del pilota australiano. Bene anche Ocon, Kvyat, Gasly e Albon, tutti a punti. Weekend da dimenticare quello di Sochi per Sebastian Vettel, che ha concluso tredicesimo ed è stato doppiato da Bottas a fine gara.

