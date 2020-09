Covid-19, il premio Nobel: “Ecco quando finirà davvero il tutto” 

Covid-19, parla il premio Nobel Jules Hoffmann. Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, l’esperto mondiale si pronuncia sul vaccino anti-coronavirus e svela quando finirà davvero il tutto.

Dobbiamo pazientare ancora un altro anno per porre fine all’incubo. Appuntamento a fine 2021 per mettere davvero alle spalle questa storia. E’ questa la previsione di Jules Hoffmann, esperto che nel 2011 ha vinto il premio Nobel per aver svelato i meccanismi della immunità innata, intervenuto quest’oggi ai microfoni de La Repubblica a proposito del Covid-19.

Covid-19, la previsione del premio Nobel

Il motivo è sempre lo stesso: serve un vaccino efficace. E al di là delle false speranze e di alcuni tentativi disperati, ci sarà bisogno ancora di tempo per varare una soluzione definitiva. “Nei prossimi mesi potremo cominciare a vedere risultati. E entro la fine del prossimo anno il problema sarà risolto“, assicura l’esperto francese di origini lussemburghesi.

Sarà solo allora che subentrerà poi un altro problema, ovvero la distribuzione del prodotto su scala mondiale: “Poi si tratterà di vaccinare due miliardi di persone nel mondo, ma questo non è un problema di noi scienziati. Toccherà alla politica trovare il modo di farlo rapidamente”, continua infatti l’accademico.

In ogni caso Hoffmann si dice ottimista a tal proposito e spiega anche perché: “E io sono molto ottimista perché oggi un numero enorme di ricercatori qualificatissimi, i migliori al mondo, sono al lavoro per questo. Non permetteranno errori. Bisognerà scoprire le dosi giuste, il numero di somministrazioni necessarie a indurre l’immunità. Ma sono così tante le forze in campo, ed è tale l’impegno finanziario profuso che non c’è ragione di dubitare che ci arriveremo”.

