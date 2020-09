Inter-Fiorentina, streaming gratis: dove vedere il match di Serie a

Stasera inizia il campionato dell’Inter che a San Siro affrontera la Fiorentina. Andiamoa vedere dove seguire in streaming gratis il match del sabato sera.

Tra pochi minuti inizierà il campionato dell’Inter di Antonio Conte, che a San Siro affronterà la Fiorentina di Beppe Iachini. Un Inter che quest anno, senza mezzi termini, punta allo scudetto, vinto nella passata stagione ancora una volta dalla Juventus. Di fronte si troverà la Fiorentina che ha iniziato la stagione con un importante successo sul Torino. Per la formazione gigliata il primo goal stagionale è stato segnato dal nuovo numero 10, Gaetano Castrovilli.

L’Inter scenderà in campo con il solito 3-5-2 di casa Conte. In porta il solito Samir Handanovic, mentre il trio di difesa sarà composto da D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov. Mentre sulle fasce di centrocampo ci saranno l’esordiente Achraf Hakimi ed il rientrante Ivan Perisic. A completare il centrocampo ci penseranno Eriksen, Gagliardini e Barella. In attacco Romelu Lukaku e Lautaro Martinez proveranno a trafiggere la difesa viola.

Dall’altra parte troviamo la Fiorenina di Iachini che si schiererà in campo con un modulo speculare. In porta confermato il polacco Dragowski, mentre i tre di difesa saranno Milenkovic, Ceccherini e Caceres. Sulle fasce di centrocampo ci sarà l’ex Christian Biraghi e il beniamino dei tifosi Federico Chiesa. I centrali di centrocampo, invece, saranno Amrabat, Duncan e Castrovilli, mentre l’attacco è composto dal duo Ribery-Kouamè.

Andiamo quindi a vedere dove seguire il match tra Inter e Fiorentina in diretta streaming gratis.

Inter-Fiorentina, streaming gratis: Sky o Dazn?

L’esordio stagionale dell’Inter contro la Fiorentina sarà offerto in diretta esclusiva da Dazn. Infatti a partire dalle 20:00, un ampio pre-partita anticiperà il match del sabato sera di Serie A. Da bordo campo, gli abbonati riceveranno gli ultimi aggiornamenti e potranno godersi clip e servizi fatti dai giornalisti Dazn.

Come sempre ricordiamo che Dazn, offre a tutti i suoi nuovi utenti un mese di prova gratuito. Una volta terminato il mese, l’utente deciderà se sottoscrivere o meno l’abbonamento al prezzo di €9,99 al mese. La piattaforma streaming è disponibile su tutti i device mobili (smartphone, tablet e laptop) e quindi basterà una buona connessione Wi-Fi per godersi il match.

Inoltre l’applicazione di Dazn potrà essere scaricata anche su Playstation 4 e Xbox One. Quindi se a casa avete una delle due console, basterà registrarsi, accedere all’area personale e sintonizzarsi sul canale dedicato alla partita.

