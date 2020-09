Coronavirus Usa, 7 milioni di casi raggiunti: Panama rinvia il carnevale

Non si arresta l’emergenza Coronavirus negli Usa, dove sono stati accertati sette milioni di casi. A Panama, invece, viene rinviato il carnevale causa Covid-19.

L’emergenza Coronavirus nel mondo continua a farsi sentire, specialmente negli Usa diventati ben presto la nazione più colpita dal virus. Infatti, numeri alla mano, troviamo la nazione a stelle e strisce prima per casi totali e decessi causati dal virus.

Infatti, secondo i dati riportati dalla John Hopkins University, gli Usa avrebbero superato persino i 7 milioni di casi totali (7.027.910). Scoraggiante anche il numero dei decessi, salito a quota 203.571. Inoltre i nuovi contagi continuano ad essere costanti, con il bollettino che nella giornata di ieri ha riportato 53.469 nuovi casi ed 843 nuovi decessi. I numeri degli Usa attestano il fallimento della gestione Donald Trump, che non ha saputo tenere testa alla pandemia. Il tycoon, infatti, ha prima sottovalutato il virus, poi ha cercato in tutti i modi un capro espiatorio e solo alla fine ha deciso di correre ai ripari.

Inoltre, il 45esimo presidente degli Usa, aveva promesso un vaccino a fine settembre o ad inizio ottobre, per mettere una toppa sulla sua gestione. Ma il farmaco contro il Coronavirus ancora deve arrivare, con il tycoon pronto a perdere ulteriori consensi in vista delle elezioni di Novembre 2020.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus nel mondo: Brasile rinvia il Carnevale, nuovo focolaio Usa

Coronavirus, non solo Usa: Panama rinvia il Carnevale, salgono i casi in Brasile

Ma il Coronavirus non sta colpendo solamente gli Usa, infatti nella giornata di ieri anche il Panama ha dato un grande annuncio. Il paese dell’America Centrale ha infatti deciso di rinviare il carnevale, una delle festività più importanti del posto, celebrata con sfilate e carri allegorici. A dare l’annuncio del rinvio della grande festa, ci ha pensato il Ministro della Salute, Luis Francisco Sucre. Infatti la situazione sembra precipitare, con l’ultimo bollettino che nella giornata di ieri ha fatto segnare 705 nuovi casI e 14 morti.

L’annuncio è arrivato in seguito a quello del Brasile che ha rinviato il carnevale più famoso al Mondo, quello di Rio de Janeiro. Infatti proprio in Brasile continuano ad aumentare i casi. Solamente nella giornata di ieri, ci sono stati 31.911 nuovi positivi, mentre i decessi sono stati ben 729. Dall’inizio della pandemia, solamente in Brasile il numero delle vittime è di 140.537, con il paese che rimane il secondo più colpito dal Covid.

L.P.

