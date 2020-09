Spunta il quadro sexy su Belen e lei lo posta su Instagram – FOTO

Spunta il quadro sexy su Belen e lei lo posta su Instagram come si vede nella Storia pubblicata poche ore fa sulla sua pagina. L’argentina è come al solito intrigante e il suo corpo ancora una volta conferma di essere perfetto.

Belen Rodriguez è di una bellezza unica e continua a regalare spettacolo su Instagram e sui principali social network grazie al suo inconfondibile fascino. La bellissima modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina è seguitissima e i quasi 10 milioni di follower su Instagram ne sono una conferma. Merito del suo straordinario sguardo, della sua allegria coinvolgente e del suo corpo che ha pochissimi eguali in Italia e nel mondo. E la Storia pubblicata in queste ore sta facendo letteralmente incetta di like e riscuotendo il solito grandissimo successo.

Belen Rodriguez, spunta il quadro su Instagram

Nella Storia in questione, si vede la bellissima Belen essere la protagonista di un quadro in cui compare di spalle soltanto con la parte inferiore dell’intimo bianco. La ragazza di Buenos Aires è semplicemente straordinaria e il quadro un’opera d’arte di una bellezza più unica che rara. Non a caso, non si sono fatti attendere i complimenti da parte dei suoi fan che in questi minuti stanno invadendo la sua pagina. Ecco la Storia pubblicata in queste ore da Belen:

