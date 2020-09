In un comune di Verona si è verificato un incendio in una struttura per anziani. Al momento ci sono due feriti e non si conoscono ancora le cause.

Ad Albaredo d’Adige, un comune che si trova nel veronese, è scoppiata un incendio nella residenza per anziani “Centri servizi anziani Ca’ Dei Nonni”. Sull’episodio non ci sono ancora molte informazioni. Sul luogo si sono immediatamente recati i volontari della Protezione Civile della provincia. Le persone che abitavano nella residenza erano circa novante e sono state adesso trasferite all’interno del palazzetto dello sport del comune. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Leggi anche: Roma, irrompe in chiesa e distrugge tutto: denunciato 53enne

Incendio in una struttura per anziani, le cause sono ancora ignote

Da quanto si apprende, ci sarebbero almeno due persone rimaste ferite dall’esplosione, anche se per fortuna sembra che i danni che hanno riportato siano lievi. Sia gli ospiti che il personale che operava all’interno della struttura sono per fortuna riusciti a fuggire e evacuare l’edificio in tempo. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio avrebbe avuto origine dal sottotetto, anche se le cause restano al momento ignote. Una delle due persone rimaste ferite è un operatore sanitario che lavorava all’interno della residenza per anziani.

Leggi anche: Giuseppe, bambino ucciso di botte dal patrigno a Cardito: richiesto l’ergastolo