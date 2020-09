Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona: c’è l’accordo

Non si ferma il calciomercato della Juventus, con i bianconeri pronti a regalare un campione del mondo a Pirlo. Si lavora allo scambio con il Barcellona.

Dopo un’ottima prima giornata di campionato, la dirigenza juventina prova a definire la rosa con nuovi rinforzi per mister Andrea Pirlo. Infatti il calciomercato della Juventus rimane vivo, specialmente sul fronte attaccanti. Il mercato della Juve non è stato esaltante rispetto agli altri anni, con Paratici che ha pensato a rinforzare il centrocampo. con Arthur e Weston Mckennie, e l’attacco con l’arrivo di Dejan Kulusevski ed il ritorno di Alvaro Morata.

Ma la dirigenza bianconera conta anche di ringiovanire la rosa, per garantirgli un futuro glorioso anche dopo l’addio dei vari senatori. Così il DS Paratici è tornato a bussare alla porta del Barcellona, cercando di organizzare uno scambio che soddisfi entrambe le parti. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sull’ultimo obiettivo di mercato bianconero, che prova a strappare un campione del mondo alla squadra catalana.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Juventus, sfuma l’atteso acquisto: c’è l’accordo!

Calciomercato Juventus, si lavora per Ousmane Dembélé: i blaugrana gradiscono la contropartita bianconera

La dirigenza juventina prova così ad offrire l’ultimo colpo di mercato ai propri tifosi. L’ultimo nome che riguarda il calciomercato Juventus è quello di Ousmane Dembélé, ala destra francese del Barcellona. A soli 23 anni, l’ala francese può vantare già un palmares ricco di successi, tra cui la Coppa del Mondo conquistata con la Francia nel 2018.

L’amore tra Dembélé ed il Barcellona non è mai realmente scoppiato, anche a causa dei continui cambi sulla panchina blaugrana. Così il francese sarebbe pronto ad un eventuale trasferimento sotto la Mole. Paratici, nella giornata di ieri è volato in terra catalana per trattare con Jordi Bertomeu. Sul piatto il dirigente juventino ha messo anche il cartellino di Douglas Costa, gradito dai blaugrana.

Resterà da trovare l’accordo per il cartellino, infatti l’attaccante francese è stato pagato ben 100 milioni di euro dal Barcellona per strapparlo dal Borussia Dortmund. Nei suoi anni al Camp Nou, però, Dembélé ha mostrato a gare alterne le sue grandi qualità. A causa della mancata costanza, il francese è pian piano finito ai margini del progetto tecnico ed adesso sarebbe disposto a cambiare aria, con la meta juventina che appare più che gradita.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, è fatta per il suo addio: andrà in Ligue One

L.P.

Per altre notizie di Calciomercato, CLICCA QUI !