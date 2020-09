Amazon Prime Day 2020, spuntano le possibili date dell’evento

L’Amazon prime Day 2020 è pronto a tornare dopo aver subito il rinvio a causa del Covid-19: spuntano le possibili date dell’evento che dovrebbe tenersi a breve

Il Prime Day di Amazon, insieme al Black Friday, è l’evento più atteso dai consumatori. L’azienda, grazie alle sue svariate offerte, è sempre riuscita a catturare un gran numero di utenti. Quest’anno, però, l’evento è stato rinviato a causa del Covid-19 e fino ad adesso Amazon non aveva parlato di nuove date in merito a nuove date. Del resto, con il Black Friday che si avvicina, la speranza che si tenesse anche il Prime Day era ormai esigua.

Secondo quanto riferito dagli esperti di The Verge, Amazon starebbe pensando di fissare il Prime Day 2020 intorno alla metà di ottobre: probabilmente tra il 13 ed il 14. La notizia è spuntata fuori a seguito di una mail interna mandata agli utenti da Amazon. Inoltre, in un’altra mail, sarebbe stata comunicata agli addetti ai lavori l’impossibilità di richiedere ferie tra il 13 ed il 20 ottobre.

Non solo prime Day, le attuali offerte di Amazon

Al di là di eventi come Prime Day, Amazon propone continuamente sconti: le cosiddette offerte del giorno. Tra le principali di oggi 24 settembre, ci sono delle scarpe da trekking della Quatchi che nella versione di colore nero costano 33,89 euro anziché 39,99 euro. C’è poi un mini proiettore AUN W18C con uno sconto del 27%: lo si paga quindi 109 euro anziché 149. per gli studenti, ma non solo, in offerta anche una lampada da scrivania con protezione degli occhi dell’Agoistar da 15W che solo per oggi costa 39,99 euro invece di 57. Infine, anche un regolabarba Braun BT3222 è scontato di 10 euro ed è disponibile solo per oggi a 30 euro anziché 39,99 euro.

