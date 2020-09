Whatsapp, 37 nuovi smartphone non possono più utilizzare l’app: la lista

E’ di 37 smartphone la nuova lista dei dispositivi che da oggi non possono più utilizzare Whatsapp in quanto obsoleti per ciò che riguarda il sistema operativo

L’app di Whatsapp è ben noto sia in continua evoluzione. Spesso gli sviluppatori rilasciano aggiornamenti, più o meno importanti, che però possono mettere in difficoltà i possessori di alcuni smartphone. Questo perché, con il rilascio di upgrade, puntualmente vi sono dei dispositivi che finiscono nella lista degli estromessi perché il sistema operativo risulta essere troppo obsoleto. Dall’ultima lista dei cellulari che non supportano più Whatsapp, rilasciata a febbraio, ad oggi vi sono 37 new entry.

Whatsapp, la lista dei cellulari che non possono più utilizzarlo

Nella lista dei 37 sono presenti 13 Sony, 6 LG, 5 Motorola, 2 Samsung, 2 Acer, 1 Lenovo, 1 HTC, 1 T Mobile, 1 Yezz Andy, 1 Huawei, 1 Xolo, 1 Orange ed 1 Vodafone Smart.

Sony Xperia Advance

Acer Liquid Z Z110

Acer Liquid Z Duo Z110

Lenovo K80

T-Mobile Concord

Sony Xperia U ST25a

Sony Xperia U ST25i

Samsung Galaxy S Lightray 4G SCH-R940

Yezz Andy 3G 4.0 YZ1120

Motorola Defy Pro XT560

Sony Xperia Go ST27a

Sony Xperia Go ST27i

Huawei Activa 4G M920

Huawei Activa 4G M920 Motorola Atrix TV XT682

Sony Xperia ion 3G LT28h

Sony Xperia ion LTE LT28at

Sony Xperia ion LTE LT28i

Orange San Diego

Vodafone Smart II V860

Sony Xperia Sola MT27i

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210T

Sony Xperia P LT22i

LG Optimus 3D Max P720

LG Optimus 3D Max P720H

LG Optimus 3D Max P725

LG Optimus Elite LS696

Sony Xperia acro HD SOI12

Xolo X900

Sony Xperia acro HD SO-03D

Sony Xperia S LT26i

LG Spectrum VS920

Motorola MotoLuxe XT615

HTC Velocity 4G

LG Prada 3.0 P940

Motorola Fire XT317

Motorola XT532

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210.

