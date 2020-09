Ricette top: come preparare una deliziosa zuppa esotica

È arrivato l’autunno e con esso anche le prime piogge, il freddo e le coperte. Cosa c’è di meglio di una deliziosa zuppa esotica? Scopriamo come prepararla

Sebbene il concetto di zuppa non è molto comune in Italia, ma molto di più all’estero, la pietanza comincia a riempire le tavole degli italiani con l’avvento del freddo. È vero, non siamo ancora in inverno ed in alcune zone d’Italia ancora c’è il Sole a riscaldare, ma in tanti altri posti no. L’autunno è appena arrivato e con esso è l’ora di scoprire come cucinare al meglio una zuppa esotica.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

200 g di gamberetti

1 mela

2 cucchiaini di curry

200 g di panna

2 cucchiai di burro

2 dadi

Procedimento per preparare un’ottima zuppa esotica

Non sarà una semplice zuppa, anzi, l’aggiunta di pochi ingredienti la renderanno unica e super deliziosa nel suo genere. Per cominciare, sciogliere un cucchiaio di burro in un tegame ed aggiungere il curry, quindi far insaporire per un paio di minuti. Versare il brodo preparato con i dadi, far bollire un po’ a fuoco basso. Nel frattempo, sbucciare una mela e privarla del torsolo, tagliarla a dadini e farla leggermente stufare in un tegamino con un po’ di burro. All’interno gettare i gamberetti da far rosolare. Aggiungere, dunque, la panna al brodo mescolando energicamente con la frusta affinché il composto risulti schiumoso.

Per la presentazione, disporre i gamberetti ed i dadini di mela sul fondo dei piatti da zuppa, versare sopra il brodo bollente e servire subito.

