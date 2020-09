Uzbekistan, è morto il vice premier Uktam Barnoyev. A dichiararlo il governo uzbeko a Interfax: era risultato positivo al Covid

Lutto in Uzbekistan. All’età di 56 anni, è morto il vice premier dell’Uzbekistan per lo sviluppo del settore agricolo e alimentare Uktam Barnoyev. Risultato positivo al Covid, è stato ricoverato inizialmente presso una clinica privata a Tashkent. Dopo quale giorno, è stato trasferito in Germania, dove è deceduto poche ore fa.

Nato nel 1964, è stato nominato vice primo ministro lo scorso febbraio. Non si tratta del primo decesso all’interno della classe politica dell’Uzbekistan. Solamente a fine luglio, Musa Yerniyazov – presidente del parlamento della Repubblica del Karakalpakstan – è morto a causa del Coronavirus. Anche Karim Kamalov – capo dell’amministrazione della regione di Bukhara – è deceduto a fine agosto per via del Covid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, briefing in Gran Bretagna: “Rischiamo 50mila casi al giorno”

Covid, cliniche della febbre in Germania: serviranno a monitorare cittadini

Intanto, in Germania il ministro della salute Jens Spahn ha in mente di istituire le cosiddette “cliniche della febbre” a ridosso dell’inizio della stagione fredda. Da posizionare in tutto il Paese, queste dovrebbero permettere un monitoraggio completo dell’evoluzione del Covid, soprattutto considerato le temperature che potrebbero portare a confondere la pandemia con una semplice influenza. Al momento, la decisione definitiva non è ancora stata presa, ma si va verso l’istituzione di queste cliniche.

La Germania è uno dei paesi che più sta registrando un aumento nel numero dei casi positivi al Coronavirus. Solamente nelle ultime 24 ore – riporta Fanpage.it – sono stati registrati poco meno di 2300 nuovi positivi. Si tratta di un dato decisamente allarmante, il più alto dallo scorso aprile.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Spagna, a Madrid nuovo lockdown per oltre 850 mila persone