Apple potrebbe presto annunciare il nuovo iPhone 12 mini, la variante con lo schermo più piccolo all’interno della lineup in uscita

Ancora un po’ di attesa, e Apple dovrebbe finalmente annunciare il nuovo iPhone 12. Atteso dai milioni di appassionati della ‘mela mangiucchiata’, porterà con sé alcune novità decisamente interessanti. Stando ai primi rumors, la presentazione ufficiale potrebbe arrivare il 30 settembre, in occasione dell’evento per l’iPad generazione 8.

Sempre stando a quanto riferiscono gli esperti, la nuova lineup dei iPhone 12 – in arrivo per il 2020-21 – dovrebbe essere formata da ben quattro varianti. Tra queste, la novità potrebbe essere la versione ‘mini’. Si tratterebbe di un dispositivo con caratteristiche tecniche molto simili ai vari Pro e Pro Max, con però uno schermo da soli 5,4 pollici.

iPhone 12, a breve l’annuncio: tutte le varianti

Non è ancora ufficiale, ma gli esperti ne sono sicuri: il nuovo iPhone 12 sarà disponibile in ben 4 varianti. A livello di caratteristiche, molte dovrebbero essere in comune. Tra queste, c’è lo schermo OLED, il chip A14, più RAM rispetto alla versione precedente e il supporto al tanto discusso 5G. Quello che dovrebbe cambiare, oltre al prezzo, è la dimensione dello schermo. In attesa dell’annuncio ufficiale – che potrebbe arrivare il prossimo 30 settembre – si parla di questa lineup:

iPhone 12 mini da 5.4 pollici

da 5.4 pollici iPhone 12 da 6.1 pollici

da 6.1 pollici iPhone 12 Pro da 5.8 pollici

da 5.8 pollici iPhone 12 Pro Max da 6.7 pollici

Rispetto al solito, la distribuzione del nuovo modello di casa Apple avverrà con un po’ di ritardo. Con molta probabilità, a partire da ottobre gli scaffali di tutto il mondo dovrebbero riempirsi di iPhone 12, nelle quattro varianti sopra elencate.

