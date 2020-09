Covid-19, Puglia continua a registrare un numero importante di persone infette e la cosa sta rendendo più difficile combattere la malattia originaria di Wuhan.

Il Covid-19 non sta rallentando, anzi. La malattia cinese continua la sua strada e la sua espansione è continua. In particolare in Europa, il virus continua a diffondersi, con i bollettini dei Paesi che ogni giorno raccontano di una situazione molto critica è che non si può sottovalutare. E’ un momento delicatissimo per l’Europa, che vuole riprendere la propria vita e il proprio quotidiano, ma che deve anche fare i conti con la durissima realtà. Le scuole si stanno aprendo, le persone tornano a lavorare, ma i casi continuano ad essere registrati. Proprio per questo è necessario aumentare ogni misura di prevenzione possibile per evitare che il virus continui a circolare e infettare le persone. Eppure la situazione è sempre sul filo del rasoio, con un nuovo focolaio che è stato scoperto in Puglia.

Covid-19, in Puglia nuovo focolaio: casa di riposo ha 81 positivi

In Puglia, precisamente all’Oasi Santa Fara a Bari, la situazione è diventata particolarmente critica. I tamponi fatti dal personale sanitario dopo che alcuni pazienti non sono stati bene hanno rivelato dei dati particolarmente preoccupanti. Nella casa di cura per anziani, infatti, sono stati trovati ben 81 positivi. La situazione fa quindi presagire il fatto che si possa trattare di un focolaio in piena regola, con tante persone colpite e potenzialmente tante altre che potrebbero già incubare la malattia cinese. Non ci sono ricoveri ed è stato disposto l’isolamento all’interno della stessa struttura. Sarà l’indagine epidemiologica a stabilire la genesi del focolaio, riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.