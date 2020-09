Colonia, tifosi in chiesa per seguire la gara con l’Hoffenheim – VIDEO

I tifosi del Colonia si ritrovano in chiesa per seguire la gara con l’Hoffenheim. Il video.

Torna il calcio e tornano, in minima parte anche i tifosi allo stadio. Fino a qualche mese fa quest’ipotesi sarebbe stata assurda anche semplicemente pensarla, mentre oggi sembra cambiare qualcosa.

Il coronavirus continua a spaventare l’intero globo terrestre, con America, India e Brasile che registrano numeri record. Nonostante tutto, però, bisogna ripartire. In modo particolare con il calcio.

Il rientro dei tifosi allo stadio ai non amanti di questo sport potrebbe sembrare un idiozia, mentre per coloro che hanno sempre seguito la propria squadra da vicino, questa decisione è parsa come una nota lieta.

Purtroppo l’accesso sarà riservato a pochissime persone. In Italia, ad esempio il numero di persone che potranno entrare allo stadio si riduce a mille. In Germania invece, la Bundesliga ha annunciato la riapertura degli impianti fino al 20% della loro capienza per sei settimane.

Troppo pochi diranno alcuni. Mentre altri diranno meglio pochi che niente. Altri ancora invece, per far vincere la propria squadra, dara l’impossibilità di entrare allo stadio, hanno deciso di incontrarsi in chiesa.

Una notizia insolita, che però ha fatto il giro del web. Tifosi, anzi, veri e propri ultrà che si incontrano in chiesa al momento del fischio d’inizio della gara.

Potrebbe interessarti anche: Serie A, Miozzo (Cts): “Riempire gli spalti degli stadi sarebbe follia”

Colonia, tifosi in chiesa per seguire la gara con l’Hoffenheim

È successo a Colonia, città affacciata sul fiume Reno nella Germania Occidentale, nonché centro culturale della regione. Qui un gruppo di tifosi, per motivi ancora non chiari, che vanno dalla protesta contro la chiusura degli stadi al pubblico alla fede calcistica e religiosa, si sono riuniti in chiesa.

Il gesto dei tifosi del Colonia calcio non è passato inosservato, perché è un avvenimento insolito. Infatti, i fedelissimi della squadra della Bundesliga si sono dati appuntamento in chiesa per seguire la partita del Colonia, con tanto di musica ecclesiastica in sottofondo, per celebrare la gara di apertura del campionato.

Potrebbe interessarti anche: Stadi aperti, trovato l’accordo: mille spettatori per le partite di Serie A