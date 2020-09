Ricette top: come preparare una zuppa di verdure dietetica

Settembre è il mese, per antonomasia, del ritorno al regime: ecco, dunque, come preparare una zuppa di verdure dietetica molto semplice

Settembre è ormai inoltrato, l’autunno si avvicina e si torna alla normalità. Palestra, dieta, lavoro e studio: un mix di ordinarietà. Per dare un tocco di straordinario alla vostra giornata, vediamo come preparare una gustosa zuppa di verdure dietetica senza dover rinunciare ad un delizioso piatto.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1.5 kg di verdure così assortite: zucchine, carote, patate

1/2 confezione di fagiolini

una manciata di bietole

porro

pomodoro

due coste di sedano

qualche foglia di basilico

1 dado

4 cucchiaini di olio exo

un pizzico di sale

Procedimento per preparare una deliziosa zuppa di verdure dietetica

Per preparare una deliziosa zuppa di verdure dietetica, partire pulendo e lavando, per bene gli ingredienti principali: le verdure. Tagliare quest’ultime a pezzi e porle in una pentola piena d’acqua fredda, quindi aggiungere il dado. Portare ad ebollizione, regolare il fuoco e porre il coperchio mantenendo la bollitura per circa 50 minuti. A cottura ultimata, togliere dal fuoco la zuppa, aggiustarla con un pizzico di sale e i 4 cucchiaini d’olio d’oliva. Rimestare dunque la zuppa e lasciarla riposare alcuni minuti prima di servire.

CONSIGLIO: per accompagnare la zuppa, è possibile farlo con dei crostini. In mancanza di questi potete far abbrustolire del pane su di una padella per qualche minuto

