Si è concluso pochi istanti fa il Gran Premio di MotoGP in programma a Misano, in Emilia Romagna. Grande gara di Vinales, che vince davanti a Mir e Quartararo

A una settimana dalla grande vittoria di Morbidelli a Misano, si è appena concluso il secondo Gran Premio di MotoGP in programma in Emilia Romagna. Come da premesse, lo spettacolo non è di certo mancato. I piloti si sono dati battaglia in pista per guadagnarsi il gradino più alto del podio, ma davanti non c’è stata molta sfida.

Che sfortuna per Bagnaia, che era in netto controllo della gara. Dopo la caduta, non c’è stata più sfida. Maverick Vinales, dopo la pole position guadagnata ieri in qualifica, ha dimostrato di avere la moto più veloce. Vittoria senza troppe difficoltà per il pilota Yamaha, che ha preceduto Mir e Quartararo. I due si sono invece dati del filo da torcere fino alle ultime battute, ma alla fine è stato lo spagnolo ad avere la meglio ed arrivare secondo. Sfortuna per gli italiani: anche Valentino Rossi si è invece dovuto ritirare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si complica la pista Milik: tensione ai vertici

MotoGp, Emilia Romagna: solo ottavo Dovizioso, Rossi ritirato

Non è stata certamente una gara molto felice per gli italiani quella di Misano. Il Gran Premio di MotoGP in Emilia Romagna ha portato in trionfo Maverick Vinales, baciato dalla fortuna dopo la caduta di Pecco Bagnaia. Il pilota del team Pramac Racing Ducati era in controllo della gara, con più di un secondo di vantaggio sul secondo. Sarebbe stata la sua prima vittoria in MotoGP, dopo il secondo posto agguantato la scorsa domenica.

Male gli altri italiani. Valentino Rossi, dopo esser caduto al quarto giro, ha provato a rientrare ma al 17esimo giro ha alzato bandiera bianca. Solamente un ottavo posto per Andrea Dovizioso, che mantiene comunque il primo posto in classifica piloti. Top 10 completata da Franco Morbidelli e Danilo Petrucci.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal vestirà nerazzurro: le cifre dell’affare