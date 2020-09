Meteo, da lunedì tornano i temporali: prima settimana autunnale

Il meteo è pronto a stravolgersi sulla nostra penisola, con il ritorno dei temporali. Da lunedì, infatti, vivremo la prima giornata d’autunno.

Sono oramai gli ultimi giorni di un clima dai cieli sereni e stabile. Infatti, a partire da lunedì, tutto ciò dovrebbe finire con il meteo pronto a cambiare ed un imminente ritorno dei temporali. Sull’Italia, così, arriverà il primo ciclone autunnale, pronto a stravolgere le carte in tavola. Ovviamente, con l’addio ad un clima stabile e soleggiato, caleranno gradualmente anche le temperature, fino ad arrivare ai valori termici tipici dell’autunno.

Il cambiamento partirà proprio da lunedì, con l’arrivo sulla penisola di un fronte perturbato, che porterà rovesci temporaleschi sul Paese. Inizialmente, le precipitazioni colpiranno soprattutto le regioni del Nord e la Puglia, ma con il proseguo della settimana, i temporali arriveranno anche al Centro-Sud.

Da martedì, il peggioramento sarà evidente sull’intero settore del Nord Italia, arrivando a toccare anche la Toscana e l’alto Lazio con il passare delle ore. A partire da giovedì, invece, il maltempo dovrebbe diffondersi su tutta la penisola, con fenomeni che cadranno su tutti e tre i settori. Andiamo adesso a vedere che tempo farà durante questa domenica, destinata ad essere l’ultimo giorno dal clima prettamente estivo.

Meteo, primi temporali al Centro-Nord: la giornata di domenica

Gli ultimi dieci giorni di questo settembre saranno caratterizzati da un clima incerto, influenzato da una fase più autunnale. A causare un meteo in cui temporali e nuvole si alteranno ad oltranza, ci sta pensando il transito di alcuni fronti collegati ad una saccatura atlantica, pronti a portare diversi fenomeni sulla penisola. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questa domenica, dal punto di vista metorologico.

Sulle regioni del Nord Italia arriveranno le prime piogge ed i temporali, durante questa domenica. Infatti, già dalle prime ore del mattino, i fenomeni caratterizzeranno il quadro meteorologico di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Migliora invece, col passare delle ore, il meteo sulle regioni di Nord Est, dove le piogge iniziali si dissolveranno in giornata. Le temperature calano leggermente, con massime dai 25 ai 28 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un quadro meteorologico più variegato. Anche qui le prime piogge inizieranno a prendersi la scena, specialmente in Toscana, Umbria ed alto Lazio. Tempo migliore sulla costa adriatica, dove i temporali colpiranno solamente nelle zone a ridosso dell’Appennino. Qui le temperature rimarranno pressochè stazionarie, con massime che oscilleranno dai 27 ai 31 gradi.

Infine tardano ad arrivare i temporali sul Sud Italia. Infatti il settore meridionale usufruirà di ciò che rimane dell’anticiclone africano, per tenere lontani i fenomeni. Nel pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità nella zona appenninica, ma non ci saranno precipitazioni o fenomeni. Anche le temperature non varieranno più di tanto, con massime che andranno dai 27 ai 30 gradi.

L.P.

