Maltempo nel sud della Francia. Forti piogge stanno colpendo la catena delle Cévennes, dove un automobilista è al momento disperso

Il maltempo sta colpendo in maniera incessante il sud della Francia. Secondo quanto riferito da alcuni meteorologi, solamente in un paio d’ore sarebbero caduti più di 450 millimetri d’acqua. Si tratta di un dato decisamente preoccupante, soprattutto nelle zone dove sono presenti corsi d’acqua. I fiumi Gardon e Anduze, nella zona sud del Paese, sono vicini all’esondazione.

Nel corso della notte, forti piogge torrenziali e di un’intensità eccezionale hanno colpito la catena delle Cévennes, provocando diverse esondazioni. Al momento, un automobilista risulta disperso nello stretto di Gard. Sono in corso le ricerche per ritrovarlo, ma il maltempo non sta certamente aiutando. Diverse centinaia di persone sono state evacuate dalle zone a rischio, riporta l’Ansa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bielorussia, scontri con la polizia durante Marcia delle Donne

Maltempo, Grecia duramente colpita: due morti e un disperso

Le piogge e il maltempo stanno colpendo tutta la zona a sud dell’Europa. Dopo aver provocato danni nel sud della Francia, anche la parte centrale della Grecia se la sta vedendo con forti piogge torrenziali. Stando a quanto riportato dal Kathimerini online, nella regione della Tessaglia è stata trovata una donna morta nella sua casa nella città di Farsala. Un contadino di 63 anni, poi, è stato trascinato dall’acqua nella città di Karditsa.

Ai due decessi, va poi aggiunta una donna dispersa. Si trovava a bordo della sua auto, ma lo straripamento dei fiumi ne ha fatto perdere – almeno per il momento – le tracce. Anche diversi edifici risultano danneggiati a causa delle piogge. Alcuni servizi ferroviari che collegano Grecia settentrionale e meridionale, riferisce l’operatore Trainose, sono stati interrotti per via del maltempo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Tik Tok, il social media cinese fa causa a Trump per divieto app