Verona-Roma, streaming gratis: dove vedere la prima giornata di Serie A

Tutto pronto per la seconda partita della prima giornata di Serie A. Al Bentegodi scendono in campo Verona e Roma, all’esordio stagionale.

Manca pochissimo all’esordio stagionale di Verona e Roma, che scenderanno in campo questa sera alle ore 20:45. Una stagione che parte piena di dubbi per la Roma, che sul mercato ha firmato i colpi Marash Kumbulla, gara dell’ex per lui, e Pedro Rodriguez. Ma l’incognita più grande resta l’attacco, con Edin Dzeko che molto probabilmente giocherà l’ultima partita in maglia giallorossa. Mentre invece ancora non è ancora ufficiale il passaggio di Arek Milik alla società capitolina.

D’altra parte, invece, troviamo i padroni di casa del Verona, pronti a replicare l’ottimo campionato della passata stagione. Gli scaligeri sul mercato non hanno rivoluzionato la rosa, aggiungendo elementi utili come Antonin Barak, Adrien Temeze ed infine Mert Cetin, rientrato nell’affare Kumbulla. Andiamo quindi a vedere dove sarà possibile seguire l’esordio stagionale di Verona e Roma, in diretta tv e streaming.

Verona-Roma, dove vedere la prima di campionato: Sky o Dazn?

La prima di campionato tra Verona e Roma sarà offerta da DAZN. La piattaforma di streaming tedesca trasmetterà in diretta esclusiva l’esordio in campionato delle due società. Come sempre, sarà possibile seguire il match su tutti i device mobili: smartphone, tablet e laptop, basterà solamente una connessione internet ed il gioco è fatto.

Inoltre, se siete muniti di console (Playstation 4 ed Xbox One), sarà possibile seguire il match scaricando l’applicazione di due store digitali. Dazn, come ogni anno, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese. Andiamo, quindi, a vedere le probabili formazioni delle due compagini in campo.

VERONA-ROMA, le probabili formazioni: così in campo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco; Barak, Tupta; Di Carmine.

A disposizione: Berardi, Casale, Bocchetti, Almici, Lovato, Dawidowicz, Vitale, Tameze, Benassi, Zaccagni, Stepinski, Favilli.

ALLENATORE: Ivan Juric.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez, Mkhitaryan.

A disposizione: Lopez, Boer, Santon, Calafiori, Kumbulla, Villar, Kluivert, Antonucci, Pedro, Dzeko.

ALLENATORE: Paulo Fonseca.

ARBITRO: Chiffi di Padova; VAR: Irrati.

L.P.

