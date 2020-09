Vita di San Francesco, è il nuovo film animato che sarà trasmesso in Tv, in Italia, in esclusiva su alcuni canali. Ecco dove vederlo e come.

La vita di San Francesco è senza dubbio molto particolare. Il Santo, infatti, come tutti sappiamo, ha dovuto avere una crescita interiore davvero molto forte prima di diventare la figura che ora è tanto amata dai cattolici. L’uomo, infatti, è una figura assolutamente leggendaria, che ha attorno a sé un alone di mistero e di fascino. Parliamo di un uomo che era ricco, ricchissimo, e che decise di spogliarsi completamente dei propri averi per iniziare una vita assolutamente ascetica, volta all’aiutare l’altro e al sacrificio di se stesso.

LEGGI ANCHE —> San Gennaro, il sangue si scioglie anche quest’anno: buon auspicio contro il Covid19

San Francesco, nuovo film animato in prima visione: data e orario

Il film andrà in onda in prima tv assoluta sui canali Rai. Precisamente sarà possibile vedere “Francesco” su Rai1 (alle 9,20) e Rai Gulp (15,35 e 20,40) di domenica 4 ottobre. Sarà infatti il giorno dedicato al Poverello e patrono d’Italia, che verrà ricordato anche con questo corto di animazione tutto italiano. Il film, infatti, è interamente prodotto dalla società torinese Enanimation, con la volontà di lanciare un progetto Rai ragazzi. Si tratterà di un opera relativamente breve, dalla durata di 30 minuti. L’argomento principale dell’opera filmica è un momento della vita di San Francesco che è circondato dall’alone del mistero. Si parla infatti dell’incontro col Sultano Al-Malik al-Kāmil, nipote di Saladino e re di Egitto e Palestina. L’uomo era una persona cultura. Ci arriva di lui una raffigurazione di un uomo saggio, intelligente e voglioso di sperimentare e di imparare cose nuove sulla religione e sulla scienza. Sarà quindi un’opera interessante.

LEGGI ANCHE —> Dramma a Napoli, muore giovane calciatore: possibile infarto