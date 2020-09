Coronavirus, Sileri: “Voto ritorno alla normalità, la matita verrà disinfettata”

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a margine di un evento tenutosi a Bologna ha fatto il punto sul coronavirus ed il ritorno alla normalità

Una prolifica intervista ai giornalisti presenti, riportata dall’Ansa, ha accompagnato il termine dell’evento per la nascita dell’Irccs Sant’Orsola a Bologna a cui ha partecipato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

Sul voto per le elezioni parla di un “ritorno alla normalità”. Poi assicura “si vota in sicurezza. I protocolli eviteranno gli assembramenti: vi saranno percorsi stabili di entrata ed uscita, gel per le mani e la matita verrà disinfettata”. Purtroppo, per ora, questa è la normalità “fin quando il virus non deciderà da sé di modificarsi in una forma favorevole o fin quando non uscirà il vaccino”.

Coronavirus, Sileri: “Possibile la riapertura degli stadi”

Si è parlato anche di un possibile ritorno allo stato che il viceministro si augura “con le misure che consentono la sicurezza”. In questi giorni si parla di aprire gli stadi ad un numero strettissimo di tifosi e “se le cose andranno avanti così, tenendo tutto sotto controllo, non vedo perché non si possano riaprire”.

“Abbiamo imparato a distanziarci, usare le mascherine, lavarci le mani ed informare i medici curanti. Su quest’ultimo – spiega – aspetto c’è una mancanza che va colmata. Il monitoraggio è fondamentale”.

Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari, in programma per domani, domenica 20 settembre, saranno aperte ad un pubblico di mille persone. L’ordinanza è stata firmata dal governatore Stefano Bonaccini che ha concesso la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi. Questo, però, a patto che gli organizzatori presentino piano per la sicurezza tra cui il rispetto del distanziamento, l’uso obbligatorio della mascherina, gli accessi controllati, la sanificazione e i controlli fuori dalla struttura.

