Alcuni messaggi su Whatsapp sono in grado di hackerare l’account dell’utente, questo è il nuovo pericoloso allarme che si sta diffondendo nella rete: scopriamo come fare per arginare il problema

Whatsapp, essendo l’app di messaggistica leader al mondo, è anche continuamente bersagliata dai malintenzionati. Negli anni sono state e sono ancora diverse le anomalie che hanno messo a rischio gli account ed i dati privati degli utenti.

Tutt’ora, nonostante varie funzioni di sicurezza inserite dagli sviluppatori, circolano all’interno delle chat messaggi pericolosi. L’allarme si è diffuso in rete grazie agli utenti che hanno segnalato la propria esperienza.

Whatsapp, come fare per eludere messaggi sospetti

Da inizio pandemia su Whatsapp verrebbero condivisi una serie di messaggi sul Covid-19. La maggior parte corrispondo a fake news e non hanno fondamenti scientifici. Un altro genere di messaggi pericolosi sono quelli riguardanti il passaggio ad un’app a pagamento.

In entrambi i casi, in allegato c’è sempre un link che risulta essere la vera arma pericolosa utilizzata dai malintenzionati. Se si clicca sul collegamento ipertestuale, infatti, ci si espone al tentativo di phishing. L’obiettivo è quello di ottenere informazioni private a scopi pubblicitari o, nel peggiore dei casi, rubare l’account dell’utente.

Coloro che desiderano tutelare la propria sicurezza devono segnalare comunicazioni sospette alle autorità ed eliminare messaggi senza alcun indugio. Nel caso in cui l’account fosse stato già rubato, bisogna recarsi in Polizia e fare la denuncia. Sono stati già migliaia le persone che hanno dovuto procedere in questo modo e buona parte, per fortuna, ha visto recuperato il proprio profilo.

