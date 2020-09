Playstation 5, prezzo e data di lancio ufficiali: quando ordinarla

In live su Twitch, davanti ad oltre 350mila appassionati, Sony ha pubblicato ufficialmente prezzo e data di lancio della nuovissima Playstation 5.

L’era della nuova generazione di console è sempre più vicina, con Sony che è pronta a lanciare la Playstation 5. La casa videoludica nipponica ha pubblicato ulteriori dettagli, svelando data ufficiale d’uscita sul mercato ed il prezzo della nuova Ps5. Un evento interamente online, dettato anche dalle condizioni di emergenza da Coronavirus, in cui Sony ha pubblicato il suo video-evento sulla piattaforma streaming di Amazon, Twitch.tv.

La diretta sulla piattaforma di Amazon è stato il più seguito della sera, con oltre 350mila spettatori da tutto il mondo. Prima di dare le due news che tutti gli appassionati aspettavano, Sony ha presentato una serie di videogames che saranno disponibili sul mercato alla data d’uscita. Tra questi anche il nuovissimo capitolo di Spiderman, Fallout e Final Fantasy XVI. Ma non solo, tra i titoli presentati troviamo anche Resident Evil Village e Black Ops Cold War, oltre Demon’s Soul e God of War. Tanta delusione tra gli appassionati per il mancato snippet di Grand Theft Auto 6. Andiamo quindi a vedere quando sarà disponibile la nuova console di Sony.

Playstation 5, disponibile dal 19 novembre: il prezzo

Alla conclusione del Playstation 5 Showcase di Sony, sono stati svelati data e prezzo di lancio della console della casa nipponica. Infatti la console della Sony sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre. Viste le peculiarità della console di nuova generazione, la casa nipponica ha stabilito due prezzi: costerà 499€ quella con il lettore cd, mentre invece sarà presentata a 399€ la versione completamente digitale.

Al momento in Italia sarà possibile preordinarla già da Mediaworld o da GameStopZing. Nelle prossime ore sarà possibile pre-ordinare la console anche sui siti delle altre catene, compreso Amazon. Per il pre-ordine su Amazon, la console sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 e le 13:00. Al lancio le scorte saranno ovviamente limitate, così il pre-ordine è l’unico modo per ottenere la console alla data di lancio.

L.P.

Per altre notizie sul mondo della Tecnologia, CLICCA QUI !