Meteo, nel weekend ultimo soffio di anticiclone: sole sulla penisola

Secondo le previsioni meteo l’anticiclone è pronto ad abbandonare la penisola al termine del weekend. Per oggi tempo prevalentemente soleggiato in Italia.

Adesso ci siamo, il flusso anticiclonico sta per abbandonare finalmente la penisola con le temperature che dovrebbero diventare più miti durante la prossima settimana. Infatti secondo le previsioni meteo, l’anticiclone soffierà roventemente per l’ultima volta sulla nostra penisola, specialmente nel weekend. Le temperature si alzeranno nuovamente, su gran parte della penisola, con valori al di sopra dei 30°.

Ma attenzione, perchè durante queste giornate avremo dei focolai temporaleschi sparsi per la penisola. Infatti le piogge inizieranno a colpire alcune regioni del centro, ma soprattutto Calabria e Sicilia, che saranno invase da piogge e temporali. In generale, però, durante il weekend il meteo italiano sarà influenzato da un vasto campo di di alta pressione di origine africana.

A partire da domenica la pressione atmosferica inizierà a calare, con i cieli che si ricopriranno di nuvole a partire dalle regioni settentrionali. Il tutto sarà condizionato da una depressione di origine atlantica. Maggiori nuvolosità su Liguria, Piemonte e Lombardia, con acquazzoni pronti ad abbattersi durante specie su Alpi e Prealpi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà dal punto di vista meteorologico nella giornata odierna.

Meteo, ultimi colpi di anticiclone: temperature ancora elevate

Durante queste ultime giornate di questa settimana avremo un vasto e robusto campo di alta pressione che proteggerà l’Europa. Così le condizioni meteorologiche rimarranno stabili sulla penisola fino al fine settimana. Sole ed alte temperature caratterizzeranno questo giovedì, ma attenzione a qualche focolaio temporalesco. Andiamo quindi ad osservare la situazione meteorologica sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un clima in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni. Solamente sui rilievi di Nordest ed in serata sulle pianure del Triveneto aumenterà la nuvolosità. Il clima però rimarra stabile e qui non ci saranno fenomeni. Le temperature rimarranno stabili, con massime che andranno dai 27 ai 31 gradi.

Mentre invece il quadro meteorologico risulterà più complesso sulle regioni del Centro Italia. Dopo una mattinata abbastanza soleggiata su gran parte delle regioni, alcuni fenomeni potrebbero interessare la dorsale fino a propagarsi sulle regioni della costa tirrenica. Nonostante alcuni temporali, le temperature continueranno ad aumentare, con massime tra i 28 e 32 gradi.

Infine maggiori fenomeni colpiranno le regioni del Sud Italia. Infatti qui, il settore si dividerà a metà. Gran sole e temperature alte colpiranno Campania, Puglia e Basilicata. Mentre invece temperature gradevoli agiranno su Calabria e Sicilia. Qui le precipitazioni colpiranno le due regioni nell’arco della giornata, con dei veri e propri acquazzoni. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 28 ed i 31 gradi.

L.P.

