Temptation Island, la nuova edizione: cast, orario e dove vederlo

Finalmente si torna all’Is Morus Relais per una nuova edizione di Temptation Island. Dopo l’edizione VIP, è tornata anche quella originale con tanti nuovi volti

Al via la nona edizione di Temptation Island, anche quest’estate sull’isola delle tentazioni ce ne saranno delle belle. Da poco giunta al termine l’ottava edizione che ha visto 4 NIP e 2 VIP: sull’isola infatti c’erano Pietro Delle Piane ed Antonella Elia che hanno deciso di uscire separati e Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro che sono usciti insieme. Tutto quanto accade all’Is Morus Relais è imprevedibile, alcune coppie sopravvivono, molte altre no.

Anche questa nona edizione vedrà partecipare 6 coppie, divise in due differenti villaggi: 12 tentatrici nel villaggio degli uomini e 12 tentatori nel villaggio delle donne. Riusciranno a portare avanti il loro rapporto, per 21 giorni, a distanza e con tante tentazioni? Difficile, ma non impossibile per il vero amore. Chi uscirà insieme?

Temptation Island, quando e dove vederlo: il cast completo

Confermatissima Alessia Marcuzzi al timone del programma che avrà inizio stasera, mercoledì 16 settembre su Canale 5, alle ore 21:30. Saranno in tutto 6 gli appuntamenti in TV per il reality show. Vediamo nel dettaglio le coppie.

Antonio e Nadia: entrambi dell’Emilia Romagna, lui 32 anni gestisce un locale nella sua città. Lei 22 anni, al momento non lavora né studia. Stanno insieme da 2 anni.

Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola: entrambi di Roma, lui 31 anni è un agente immobiliare di Anzio. Lei 27 anni, lavora nel negozio d’abbigliamento della madre e studia per la laurea magistrale. Stanno insieme da 6 anni, ma ancora non convivono.

Gennaro e Anna: entrambi di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Lui 31 anni, ottico e gestore dei negozi di famiglia. Lei 26 anni e studentessa di economia. Stanno insieme da 6 anni, ma ancora non convivono.

Alberto Maritato e Speranza Capasso: entrambi di Brusciano, in provincia di Napoli. Lui 32 anni è proprietario di due locali della ristorazione di Napoli. Lei 31 anni, lavora nei locali di lui. Stanno insieme da 16 anni, non convivono, ma vivono insieme metà settimana dalla famiglia di lui e metà settimana dalla famiglia di lei.

Amedeo e Sofia: entrambi di Perugia. Lui 31 anni, è un operaio. Lei, 30 anni è un’impiegata. Stanno insieme da 11 anni, ma non convivono.

Davide e Serena: entrambi di Napoli. Lui 29 anni, è il proprietario di una ditta di pulizie. Lei 25 anni, lavora nel negozio di bomboniere di famiglia. Sono fidanzati da tre anni, ma non convivono ancora.