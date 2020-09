iOS 14 è disponibile da oggi. Il nuovo sistema operativo firmato Apple presenta una serie di novità molto interessanti. Ecco come scaricarlo sul proprio iPhone

Dopo il grande evento di presentazione che si è tenuto ieri sera all’Apple Park di Cupertino, da oggi mercoledì 16 settembre il nuovo sistema operativo iOS 14 è disponibile. In contemporanea, sono stati rilasciati iPadOS 14 e watchOS 7. Il software sarà ovviamente presente anche su iPhone 12, nuovo smartphone Apple di cui non si è però parlato ieri sera.

Per scaricarlo, il processo è molto semplice. Innanzitutto, è necessario avere un ‘melafonino’ dalla versione SE all’ultimo 11, compresi quindi gli iPhone 6s e 6s Plus. Una volta constatato ciò, per avviare il download molti utenti hanno ricevuto la notifica. In caso contrario, basta andare nelle impostazioni e cliccare su “generali” e poi “aggiornamento software”. Una volta scaricato, lo smartphone partirà con l’installazione del sistema operativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, si potrà entrare di nascosto: merito di una nuova App

iOS 14 disponibile: tutte le principali novità

Da qualche ora, iOS 14 è disponibile per tutti gli iPhone dal SE in sù, fino ad arrivare all’ultimo 11. Si tratta di un aggiornamento molto corposo, che aggiungerà diverse novità al ‘melafonino’. La più importante è visibile sin dai primi secondi: sono stati aggiunti i widget alla home. Una mossa “alla Android”, con la quale Apple permette finalmente di poter modificare la pagina principale a proprio piacimento, potendo aggiungere alcuni strumenti utili e spezzando la classica “griglia” di applicazioni.

Novità anche per quanto riguarda l’app delle mappe, che ora avrà itinerari con piste ciclabili e percorsi ideati per i veicoli elettrici (con stazioni di ricarica indicate e informazioni più dettagliate). Importanti migliorie anche per quanto riguarda Safari e Siri, che sono stati completamente rivisti e migliorati. Infine, una nuova applicazione di fabbrica: Traduci. Con essa, sarà possibile comunicare in ben 11 lingue grazie alla “modalità conversazione”.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Youtube Shorts, Google fa concorrenza a TikTok