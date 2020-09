Giappone, Yoshihide Suga eletto nuovo premier della nazione

In Giappone Yoshihide Suga è stato eletto nuovo premier della nazione. Succede a Shinzo Abe che ha dovuto rinunciare al suo mandato per problemi di salute.

Il Giappone ha finalmente un nuovo premier. Si tratta di Yoshihide Suga, che era già stato nominato lo scorso lunedì capo politico del partito liberal-democratico. E adesso, con 314 voti a favore su 465 in Parlamento, ha ottenuto il via libera per succedere a Shinzo Abe, che governava il paese da quasi otto anni. Il 28 Agosto infatti il premier giapponese ha deciso di lasciare la guida del paese per problemi di salute. Gli stessi che lo avevano già costretto un’altra volta a rassegnare le sue dimissioni nel 2005. Abe infatti è ancora alle prese con una retto colite ulcerose che lo perseguita ormai da anni.

Giappone, dimissioni di Shinzo Abe dettate da problemi di salute

Una malattia che lo ha infine convinto delle necessità di rinunciare nuovamente al suo mandato da premier. Così a fine agosto ha indetto una riunione con i leader del partito per annunciare la sua decisione. Già quest’estate i media giapponesi avevano iniziato a riportare alcune voci circa un possibile peggioramento delle sue condizioni di salute. In seguito era poi uscita la notizia che l’ormai ex premier giapponese si fosse recato in un ospedale di Tokyo per due settimane consecutive senza che i motivi siano mai stati resi pubblici. Sospetti che si sono poi concretizzati nella conferenza stampa ufficiale in cui ha annunciato alla nazione la sua scelta. Soltanto alcuni giorni prima, Abe era diventato il premier più longevo della storia del Giappone.

