Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra pubblica il suo nuovo singolo

Una delle sorelle Lamborghini, Ginevra, è la protagonista del nuovo singolo ‘Scorzese’ fuori a mezzanotte. Sarà in stile Elettra o molto più sobrio?

La passione per la musica, oltre che per le auto, è di famiglia. Ginevra Lamborghini ha prodotto un nuovo singolo ‘Scorzese’ fuori a mezzanotte. È prevista per domani, mercoledì 16 settembre, l’uscita del singolo di una delle sorelle di Elettra che con le sue canzoni è arrivata anche al Festival di Sanremo. Che Ginevra voglia seguire le orme della sorella? Non è ancora chiaro quale sia lo stile di Ginevra, ma a suo dire sarà una vera e propria bomba.

Nell’attesa che esca ‘Scorzese’ a mezzanotte, è possibile pre salvare la traccia della canzone su Spotify a questo link. Chissà se sarà all’altezza dei numeri ottenuti da Elettra tra il Festival di Sanremo e quest’estate con Giusy Ferreri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Wanda Nara, lato A da paura: il top fatica a contenerlo – VIDEO

Ginevra Lamborghini, chi è la sorella di Elettra

Ginevra Lamborghini è figlia di Ferruccio Lamborghini e Clelia Monti. Molto più riservata, poco appariscente, ha deciso di collaborare, insieme al fratello maggiore Ferruccio, con l’azienda di famiglia. Tuttavia Ginevra ha anche altre passioni: lo yoga e la musica sono tra queste. Molto brava a suonare chitarra e pianoforte, Ginevra ha proseguito i suoi studi laureandosi in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha un ottimo rapporto con Elettra e con gli altri fratelli, Ferruccio (29 anni) motociclista, Lucrezia e Flaminia (19 anni) gemelle che hanno da poco passato l’esame di maturità.

Come per Elettra, tutta la famiglia Lamborghini supporterà Ginevra con l’uscita del suo nuovo singolo. Perché no, magari in un futuro le due sorelle duetteranno a bordo di una Lamborghini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, corteggiatore: “Secondo me tu vuoi essere uomo” – VIDEO