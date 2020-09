Coronavirus, Cina: il vaccino potrebbe essere pronto già a novembre

In Cina, una ricercatrice ha affermato che i test sui vaccini contro il coronavirus proseguono senza intoppi, e che potrebbero essere disponibili già a novembre.

Wu Guizhen, esperta del Centro Cinese per la prevenzione e il controllo delle malattie ha affermato che il vaccino contro il coronavirus, potrebbe essere disponibile in Cina già prima della fine dell’anno, tra novembre o dicembre. La notizia è stata riportata dal giornale Global Times, che parla di cinque vaccini che si trovano attualmente nella fase 3 della sperimentazione clinica.

La ricercatrice ha spiegato che al momento i test stanno andando avanti e non ci sono ancora stati imprevisti, ragion per cui non ci dovrebbero essere intoppi per consegnarlo e distribuirlo nel periodo prefissato. La donna ha inoltre rivelato di essersi già iniettata il vaccino come volontaria e che al momento le sue condizioni di salute sono ottime.

In tutto il mondo intanto, il numero dei contagi continua ad aumentare. Numeri allarmanti, che stanno portando i governi di tutto il mondo a interrogarsi se non si sia riaperto tutto troppo presto. E adesso arrivano anche le dichiarazioni dell’organizzazione Mondiale della Sanità, che ha affermato che i prossimi due mesi potrebbero presto rivelarsi i più difficili da quando la pandemia ha avuto inizio in Occidente.

Hans Kluge, direttore della sezione europea dell’Oms ha infatti spiegato, intervistato dall’agenzia di stampa francese Afp, che “Avremo un nuovo boom di casi e si alzerà nuovamente il tasso di mortalità. È la verità purtroppo, anche se stiamo vivendo un momento durante il quale la gente non vuole sentire questo tipo di notizie“.

