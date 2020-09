Siria, attentato terroristico ad Afrin: ci sono almeno 3 morti. Il bollettino recita anche 32 feriti nella città sotto il controllo dell’opposizione governativa

Tre persone sono state uccise e 32 ferite in un’esplosione frutto di un attentato terroristico nella Siria nordoccidentale. La bomba è esplosa nel pomeriggio di lunedì, secondo quanto riportato da alcune fonti locali.

Un piccolo camion carico di esplosivo è entrato indisturbato nella città di Afrin, controllata dall’opposizione, ha appreso l‘Agenzia Anadolu.

Afrin è stata in gran parte liberata dai terroristi YPG/PKK dalla Turchia nel 2018 attraverso quella che è stata ribattezzata l’operazione “Olive Branch”.

Secondo fonti di sicurezza locali, i terroristi stanno continuando a compiere attacchi in questi mesi, pur non rivendicandoli a causa della grande quantità di civili che finisce coinvolta. Un continuo calpestamento dei diritti umani che andrebbero garantiti anche nelle zone di guerra.

Nella sua campagna terroristica di oltre 30 anni contro la Turchia, il PKK – elencato come organizzazione terroristica da Stati Uniti e Unione Europea – è stato responsabile della morte di quasi 40.000 persone, comprese donne, bambini e neonati. L’YPG è la filiale siriana del PKK, e sta prendendo sempre più piede nell’ultimo periodo.

In questo specifico caso si è trattato di una’autobomba esplosa nel centro della cittadina di Afrin, capoluogo dell’omonimo insediamento curdo, dal 2018 controllata dall’esercito turco. Secondo l’Osservatorio per i diritti umani in Siria, potrebbero esserci anche altri feriti oltre ai 32 inizialmente riscontrati. Le operazioni di soccorso stanno andando avanti anche in queste ore e i numeri potrebbero essere ritoccati al rialzo.

