Il meteo è pronto ad offrire sorprese durante questa settimana, che si dividerà tra temperature estive ed improvvisi temporali: ecco le previsioni complete.

Negli ultimi giorni l’alta pressione è tornata ad abbattersi sulla penisola, riportando sole ed alte temperature su tutta l’Italia, fatta eccezione per qualche fenomeno sulle isole. Secondo le previsioni meteo, anche durante questa settimana, l’impennata dei valori meteo è destinata a rimanere costante. Infatti sul Belpaese è pronto a far effetto nuovamente l’anticiclone sub-tropicale, che ci regalerà una settimana ancora una volta caratterizzata da un clima estivo.

Soprattutto tra lunedì e martedì avremo delle temperature molto elevate. L’unica eccezione sarà presentata dalla Sicilia, dove continueremo ad avere qualche annuvolamento oltre che qualche precipitazione. Il bel tempo, poi raggiungerà anche il Nord Italia, dove avremo altre giornate come domenica, segnate da sole e cieli sereni. Solamente durante la giornata di mercoledì, qualche temporale tornerà a bagnare l’arco alpino.

Un vero e proprio lieve calo delle temperature lo avremo solamente tra giovedì e venerdì, dove in diversi angoli del paese si svilupperanno dei focolai temporaleschi. Andiamo quindi a vedere cosa ci riserverà questo lunedì, dal punto di vista meteorologico.

Meteo, la settimana si apre con temperature alte e tanto sole: torna l’anticiclone sub-tropicale

Secondo le previsioni meteo, l’Italia si preparerà a vivere un’altra settimana segnata dal caldo e dalle alte temperature. Si partirà con questo lunedì, destinato a portare sole e cielo sereno su tutto il paese, fatta eccezione per qualche focolaio temporalesco. Andiamo quindi a vedere cosa succederà in questo inizio settimana, analizzando la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata stabile e soleggiata. I cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi al mattino su tutto il settore. Al pomeriggio aumenta la nuvolosità su Lombardia, Piemonte e Trentino ma nulla di preoccupante. Le temperature qui rimangono stabili, con massime tra i 29 ed i 31 gradi.

Un quadro molto simile a quello delle regioni settentrionali si presenterà sulle regioni del Centro Italia. Infatti anche qui nel corso della giornata dovrebbero prevalere sole e cieli sereni. Solamente al mattino, qualche temporale sparso colpirà le vette dell’Appennino. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime che oscilleranno tra i 29 e 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un quadro minimamente più complesso. Infatti su gran parte del settore domineranno sole e cieli sereni, come nel resto del Paese. Solamente in Sicilia avremo alcuni temporali ed acquazzoni. Le piogge infatti colpiranno la parte Est dell’Isola, come successo nei giorni scorsi. Al mattino qualche lieve rovescio potrebbe colpire anche Campania, Calabria tirrenica, Lucania e Gargano. Le temperature restano stabili, con massime tra i 29 e 32 gradi.

L.P.

