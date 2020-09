“Infoscuola Covid-19 Italia”, il canale Telegram di Inews24 per tutti gli aggiornamenti live sull’ambito scolastico. Seguici per restare informato e mandare tuo figlio a scuola in tutta sicurezza!

“Infoscuola Covid-19 Italia”: segui su Telegram tutti gli aggiornamenti

Del resto questo sarà un anno scolastico estremamente delicato e particolare per i nostri giovani. Dopo aver concluso il precedente in pieno lockdown e con la didattica a distanza, ora, dopo un’estate piena di polemica e contraddizioni, c’è il tentativo di una riapertura di tutti gli edifici scolastici.

Sono tante le incognite di questo percorso. Tante le paure. E c’è un solo modo per superare il tutto senza problematiche: rispettando le regole e informarsi costantemente. Ecco perché la redazione di Inews24.it, oltre a tutte le notizie che continuerà a proporre sul portale, ha dedicato anche un canale specifico per tale argomento.

Ieri intanto è arrivato anche il messaggio del presidente Giuseppe Conte a tutti gli studenti: “Sicuramente ci saranno difficoltà e disagi, specialmente all’inizio. Vi chiedo di fare la vostra parte, rispettate tutte le regole e impegnatevi. Dovete tutelare sia la vostra salute che quella dei vostri cari“.

Buon anno scolastico a tutti, pertanto. Sperando che tutto questo, presto, sia solo un lontano ricordo. Nel frattempo, per qualsiasi aggiornamento, c’è Infoscuola Covid-19 Italia.

