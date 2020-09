L’Inter ha preso una decisione definitiva sul futuro di Nainggolan. Nel frattempo il calciatore si allena alla Pinetina nella speranza di convincere Conte.

A un anno di distanza, il futuro di Radja Nainggolan all’Inter è ancora un mistero. Se l’anno scorso però le sue chance di permanenza in nerazzurro sembravano prossime allo zero, questa volta il Ninja ha molte più carte da giocarsi per rientrare nei piani di Conte. In primo luogo perché l’Inter questa volta non lo cederà in prestito. Sembra infatti che Zhang abbia deciso che il belga andrà via soltanto a titolo definitivo e con un’offerta ritenuta congrua a quello che si ritiene il valore del giocatore. Anche perché nonostante l’età avanzi anche per lui, la scorsa stagione di Nainggolan è stata, almeno per i primi sei mesi, semplicemente incredibile.

Calciomercato Inter, Nainggolan: il ritorno al Cagliari non è una possibilità

Ma un ritorno a Cagliari non sembra più una possibilità considerato che il club non ha alcuna possibilità economica per convincere i nerazzurri. Sembra comunque che il Ninja sia tornato alla Pinetina più carico che mai. Tanta voglia di allenarsi e di convincere il tecnico leccese che stavolta è l’anno buono. D’altronde il giocatore non ha mai fatto mistero di essere andato via contro la sua volontà. E dato che, a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, per il momento nella sede dell’Inter non sono arrivate offerte per l’acquisto a titolo definitivo, il calciatore adesso ha due settimane di tempo per dare il massimo in allenamento e sperare di essere reintegrato in squadra.

