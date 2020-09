In provincia di Bari si è consumato un terribile dramma. Un uomo di 26 anni ha ucciso a coltellate il compagno della ex, ferendo anche lei e il padre della vittima.

Tragedia in provincia di Bari. Un uomo di 26 anni ha ucciso nella notte il compagno della sue ex fidanzata. Lo ha accoltellato nel corso di un litigio. Durante la lite sono stati inoltre feriti anche la ragazza e suo padre. Si trovano adesso ricoverati entrambi in ospedale ma da quanto si apprende non sono in pericolo di vita. Il delitto si consumato nella notte di ieri, intorno alle ore 3,30, sotto la casa della vittima. L’uomo era un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine. È stato arrestato subito dopo il fatto e adesso è accusato di omicidio volontario e duplice tentato omicidio. Sulla vicenda continuano a indagare le forze dell’ordine coordinate dalla procuratrice Savina Toscani.

