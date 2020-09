Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, hanno preso in giro i fan per popolarità? Un dubbio che è sorto a molti dopo averli visti insieme

Circa una settimana fa, Francesco Chiofalo è impazzito sul suo profilo Instagram. Dopo un breve periodo di silenzio, ha ammesso che c’era crisi tra lui e la fidanzata Antonella Fiordelisi. I due si sono conosciuti poco dopo l’avventura dell’influencer romano a Temptation Island con la sua ex, Selvaggia Roma. Dopo un brutto male che ha colpito Chiofalo, come sole a Primavera arriva la Fiordelisi.

Tutto andava bene, fino ad una settimana fa, quando lo stesso Chiofalo sul suo profilo Instagram ha sbottato. Alcuni fan gli hanno chiesto “Tu e Antonella siete in crisi?” e lui ha risposto “Purtroppo sì”. In un secondo momento, ha anche spiegato il motivo: la famiglia di lei non accetta il loro fidanzamento. Sicuramente gravi accuse da parte del giovane romano, che però giura di non avercela con la famiglia, ma che è anzi, propenso ad avere un chiarimento.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi prendono in giro i fan? Commenti iracondi

“Ma non vi eravate lasciati?” ed i dubbi insorgono. Com’è possibile una crisi e subito dopo essere partiti per il Festival del Cinema di Venezia? I fan credono che, quello di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, fosse un modo per attirare attenzione, gossip, quindi soldi. In effetti, dai commenti si evince quanto, in molti, si sono sentiti presi in giro. “I genitori di lei non vi vogliono insieme e la mandano con te a Venezia?” o ancora “Era troppo un palcoscenico importante il Festival del Cinema per rinunciare, eh?”.

Commenti per niente morbidi ai quali la coppia, per ora, non ha risposto. Tuttavia, non resteremmo stupiti se, nei prossimi giorni, uno dei due rispondesse a tono a tutte queste accuse.

