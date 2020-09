Raimondo Todaro rompe il silenzio sul suo rapporto con Elisa Isoiardi e torna a parlare della sua ex moglie, Francesca Tocca

Raimondo Todaro è uno dei ballerini più longevi del programma Ballando con le stelle. Giunto ad una nuova edizione, il programma di ballo, vede in coppia il professionista siciliano e la conduttrice piemontese, ma facciamo un passo indietro.

Raimondo Todaro è stato vittima di gossip da ottobre a inizio aprile scorso, per colpa della moglie Francesca Tocca. Questo nome sicuramente non vi è nuovo: lei è una delle ballerine professioniste del programma di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. La coppia, sposata dal 2014, si faceva un po’ di concorrenza in TV, tuttavia erano molto affiatati: hanno avuto insieme anche una figlia, Jasmine. Non è durato molto. La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ha avuto come protagonista un ballerino, Valentin. I due si sono lasciati andare ad una forte passione ed è stato proprio quest’ultimo a vuotare il sacco e mettere a conoscenza dei fatti chiunque.

Raimondo Todaro, la verità su Elisa Isoardi e Francesca Tocca

Come stavamo dicendo, la nuova edizione di Ballando con le stelle vedrà in coppia Raimondo Todaro e Elisa Isoardi. Da subito è stato notato un particolare feeling tra i due, che andava oltre l’essere semplici compagni di ballo. Tuttavia, il ballerino catanese ha voluto subito mettere le cose in chiaro: “Con Elisa mi trovo benissimo, siamo simili: è brava, simpatica e dolce. Tuttavia devo smentire quanto nato sui giornali: è una montatura e questo è fuori discussione”.

Sull’ex moglie Francesca Tocca, invece, ammette di esserne stato infastidito. Non è la cosa privata in sé ad averlo infastidito, quanto l’attenzione mediatica sul caso. In particolar modo, spiega: “Mi è dispiaciuto per le persone che amo e che mi sono accanto, come per esempio mia figlia. Jasmine è serena e sa che io e Francesca la amiamo a prescindere”.