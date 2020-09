Nella notte una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha fatto tremare l’Indonesia: l’epicentro nei pressi di Wai

Alle ora 09:45 locali (02:45 italiane) un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l’Indonesia nella zona di Wai. Il sisma molto violento ha avuto una profondità di 192 km e si è registrato alle coordinate geografiche -4.89 di latitudine e 129.76 di longitudine. Al momento non sono trapelate molte notizie in merito, ma non dovrebbe essere stata dichiarata alcuna allerta meteo e non avrebbero dovuto esserci danni a persone.

LEGGI ANCHE—> Ospedale di Rivoli, reparto dedicato al medico morto di Covid

Indonesia, il perché di frequenti tsunami e terremoti

L’Indonesia si posiziona sul bordo di importanti faglie tettoniche come la placca pacifica, l’eurasiatica e quella australiana. Inoltre vi sono 150 vulcani attivi, tra cui il Krakatoa ed il Tambora. Tutto ciò rende l’Indonesia soggetta spesso a fenomeni come il vulcanesimo ed i terremoti. Più di tutti si ricorda lo tsunami del 2004 che uccise oltre 167 mila persone solo nell’isola di Sumatra. Nel 2006 il terremoto di Yogyakarta non è stato da meno.

LEGGI ANCHE—> Covid, italiani evitano negozi senza norme distanziamento: lo studio