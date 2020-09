L’azienda di Cupertino non finisce mai di stupire, neanche quando si tratta di ideare nuovi negozi. A Singapore aprirà il 10 settembre il primo Apple Store galleggiante.

Non è certo un mistero la cura maniacale per i dettagli che da sempre contraddistingue qualsiasi iniziativa intrapresa da Apple. Che sia un telefono, un orologio o un qualsiasi accessorio, l’azienda fondata da Steve Jobs ha sempre in mente un obiettivo quanto mai chiaro: stupire. A partire dagli edifici che ospitano gli store ufficiali in giro per il mondo. Giovedì 10 settembre sarà la volta di Singapore, pronta ad ospitare il terzo store targato Apple.

L’Apple Marina Bay Sands è infatti un capolavoro di architettura che unisce al suo interno minimalismo e funzionalità. L’edificio, sulla cui area prima sorgeva un nightclub, si ispira nelle forme al Pantheon di Roma, con una grande cupola in vetro che offre ai suoi visitatori una vista mozzafiato a 360° sullo skyline della città.

Apple Store, nella baia di Singapore un Pantheon galleggiante

Ben 114 pannelli di vetro tenuti assieme da appena 10 montanti verticali, il tutto galleggiante sulle acque della baia di Singapore. Al culmine della cupola, proprio come avviene per il Pantheon capitolino, un “oculus” per fare entrare ulteriore luce nella struttura. Ma non finisce qui, il 512mo Apple Store realizzato nasconde altre sorprese. Sotto la superficie dell’acqua infatti trova spazio una sala riunioni sottomarina, in cui sviluppatori ed imprenditori potranno incontrare gli esperti Apple o seguire eventi formativi.

Si tratta del terzo store ufficiale Apple a Singapore e, come comunicato dall’azienda, aprirà al pubblico giovedì 10 settembre. Ad accogliere i visitatori uno staff composto da 148 persone, in grado di parlare complessivamente 23 lingue diverse. “Il nostro team – ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People – è pronto ad accogliere questa comunità nel nostro nuovo negozio e fornire l’assistenza e il supporto che i nostri clienti in tutto il mondo amano.”

