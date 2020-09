Covid-19, il Premier croato si pronuncia sulla decisione di riaprire al turismo subito dopo il lockdown. Una decisione che, almeno sul piano economico, ha dato importanti risultati come confermano i nuovi dati.

Coronavirus, la Croazia ha riaperto al turismo a fine lockdown e lo ha fatto con piena consapevolezza a favore del turismo e dell’economia nazionale. Ad ammetterlo, senza troppi fronzoli, è direttamente il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, intervenuto quest’oggi ai microfoni della CNN.

Covid-19, Premier croato spiega l’apertura al turismo

“Tenere il Paese aperto durante il picco della stagione turistica, durante la pandemia da Covid-19, è stato un rischio calcolato dal mio governo”, ha infatti riferito il politico. Ma sia chiaro: tale decisione è maturata grazie all’ottimo lavoro precedento realizzato dalle Istituzioni. “La Croazia ha avuto un lockdown molto ridigo e abbiamo riaperto solo a maggio”.

Motivo per cui, quanto effettivamente c’è stato il parziale via libera, si è toccato il minimo storico di contagi al giorno con anche quota zero in molti di questi. “Ecco perché – aggiunge Plenkovic – abbiamo deciso di aprire ai turisti e di ospitarli sul nostro territorio senza alcuna restrizione particolare”.

E i risultati sono stati ottimi: da giugno ad agosto, infatti, si sono registrati ben 7.5 milioni di visitatori malgrado lo scenario mondiale. Circa il 50% rispetto allo scorso anno, ma pur sempre un ottimo verdetto date le premesse. La Croazia si è così confermata tra i Paesi mediterranei più visitati e vissuti dopo la terribile fase 1.

