Pubblicato il dossier segreto, redatto a febbraio, sui possibili scenari dell’evoluzione della pandemia di coronavirus. Un testo di cui il Ministro della Salute Speranza aveva negato l’esistenza.

Tre possibili scenari di come la pandemia di coronavirus poteva svilupparsi nel paese. Questo il contenuto di un documento che era stati pubblicato il 22 febbraio e secretato subito dopo. A adesso provoca anche una certa perplessità pensare che si tratta di un testo la cui esistenza era stata negata dal Ministro della Salute Roberto Speranza soltanto alcuni giorni fa. Eppure di questo documento ne aveva parlato Andrea Urbani, direttore della programmazione sanitaria al Ministero della Salute, spiegando che si era deciso di secretarlo per non spaventare la popolazione a causa di alcune previsioni considerate troppo drammatiche. Sono tre infatti gli scenari esposti in base al livello di rischio. Rischio 1, in cui la trasmissione del virus è sporadica, Rischio 2 con un contagio diffuso in grado di mettere sotto pressione il nostro sistema sanitario, e Rischio 3 con una trasmissione così ampia da richiedere interventi straordinari.

Il dossier secretato a Febbraio: “Fondamentale attivare misure di contenimento”

Nel dossier si legge che “le misure di contenimento tempestive e radicali sono efficaci nel ridurre l’R0 sotto il livello soglia e nel tenere sotto controllo l’epidemia”. Significativo inoltre che sia stata evidenziata in neretto la frase che “dalla conferma del primo caso di trasmissione locale diventa fondamentale attivare tempestivamente misure di contenimento”. Nel documento si legge che “in stato di emergenza nazionale, le Regioni e le Province autonome devono superare le regole, i principi e le attuali differenze programmatiche che derivano dall’adozione di modelli organizzativi fortemente differenti soprattutto per le attività di emergenza”. Gli esperti consigliavano poi di attivare “un Coordinamento nazionale che opera secondo un modello decisionale centrale ben definito e un mandato forte e direttivo che, nel rispetto delle singole organizzazioni regionali, definisca l’efficienza degli interventi da attuare ma soprattutto l’efficacia delle azioni pianificate”.

