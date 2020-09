I social non mentono mai e Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser ne sono l’ennesima conferma: ecco gli indizi sul loro profilo Instagram

Soltanto poco tempo fa abbiamo raccontato della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, perché di tale sembrava trattarsi. La coppia, solita mostrarsi spesso insieme sui social, non compariva da un po’ di tempo ed i followers cominciarono a farsi due domande. Si sa, i social network ci permettono di controllare la vita di tutti, almeno in parte.

Proprio dai social, dopo la rottura, si cominciò a vociferare di un’altra ragazza tra le braccia di Moser: l’attrice ucraina Anna Safroncik. Fu il magazine OGGI a confermare l’indiscrezione con tanto di foto dei due insieme. Ad alimentare le voci della rottura, Cecilia Rodriguez si è presentata da sola al Festival del Cinema di Venezia. Con un abito strabiliante, per altro.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser di nuovo insieme: gli indizi social

Quello di Ignazio Moser pubblicato un giorno fa, non è uno scatto come tanti altri. L’ex ciclista si trova in una baita molto conosciuta anche dai follower della – probabilmente non più – ex Cecilia Rodriguez.

La stessa camicia, la stessa ambientazione tra baita e boschi. È un caso? Nel mondo del gossip, il caso non esiste e due indizi fanno una prova, schiacciante. I due, in realtà, si sono visti dapprima per una cena a Milano, probabilmente per chiarirsi e poi sono andati insieme in questa località boschiva. Ad alimentare i rumors, le storie dei due molto simili che però Moser ha rimosso prontamente.

Probabilmente gli errori o le incomprensioni della coppia sono stati risolti e i due sono pronti per ricominciare insieme, sperando sia la volta buona.

