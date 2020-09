Alexey Navalny è uscito dal coma. A comunicare la notizia l’ospedale Charité di Berlino attraverso un comunicato.

L’oppositore russo Alexey Navalny è uscito dal coma. A comunicarlo l’ospedale Charité di Berlino che in un comunicato ha scritto che Alexei Navalny, l’oppositore russo ricoverato in Germania, non è più in coma farmacologico e che le sue condizioni stanno migliorando.

Navalny ha fatto enormi progressi e adesso respira autonomamente senza l’ausilio di ventilatori. L’oppositore russo sta rispondendo a stimoli verbali.

L’ospedale però aggiunge che “è ancora troppo presto per valutare i potenziali effetti a lungo termine del suo grave avvelenamento”.

Berlino, l’oppositore russo Alexey Navalny è uscito dal coma

La scorsa settimana il governo tedesco aveva reso pubblici i risultati dei tossicologici effettuati da un laboratorio speciale dell’esercito su Navalny.

Secondo questi risultati l’oppositore russo sarebbe stato avvelenato con un pericoloso veleno, il novichok,, sviluppato dalla Russia tra gli anni Ottanta e Novanta.

Nei giorni precedenti l’ospedale Charité di Berlino aveva detto che Navalny era stato avvelenato, ma non aveva specificato la sostanza assunta.

Il governo tedesco inoltre ha duramente attaccato la Russia, , ritenendola la diretta responsabile dell’avvelenamento di Navalny.

