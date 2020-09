Il premier Giuseppe Conte ha fatto chiarezza sui fondi provenienti dall’Ue. Gli aiuti del Recovery Fund non saranno utilizzati per tagliare le tasse.

Torna ai microfoni il Primo Ministro italiano Giuseppe Conte, che ha fatto luce sui soldi che arriveranno dall’Ue. Infatti, stando alle parole del premier, i fondi del Recovery Fund non saranno assolutamente realizzati per il taglio delle tasse. Conte ha un altro piano in mente, ossia utilizzare i fondi per compiere progetti che andranno a definire un disegno coerente e coordinato, da usufruire anche per le generazioni future.

Il premier italiano ha inoltre annunciato che il Governo è chiamato da esprimere un piano di ripresa e rilancio del Paese, sia sul piano politico che su quello sociale, economico e culturale. Ci saranno investimenti anche per salvaguardare il nostro pianeta, con ben il 35% dei fondi destinati ad investimenti “green“.

Conte ha ricordato che con i fondi dell’Ue non saranno abbassate le tasse, ma saranno fatti investimenti per un’intensa digitalizzazione dei pagamenti, il tutto per recuperare quel sommerso che fa male al paese.

Conte sui fondi Ue: “Si intravedono segnali di fiducia”

Durante la sua lunga intervista, Conte ha espresso tutta la sua volontà nel voler dare un contributo a reinventare il paese. Infatti per il premier adesso è il momento di agire, per tornare a crescere e ripartire. Il Primo Ministro non nasconde che il paese ha davanti una sfida difficile da vincere, ma con qualità, coraggio, visione e determinazione, tutto è possibile.

L’Italia ha bisogno di ripartire, specialmente dopo l’ultima caduta del PIL, che nell’ultimo trimestre ha registrato un ribasso del 12.8% rispetto al trimestre precedente. La caduta del Prodotto Interno Lordo italiano è di poco inferiore a quella di Francia, Regno Unito, e Spagna. Infatti negli ultimi sei mesi, il PIL italiano è caduto del 17,7%, mentre quello della Francia è salito al 18,9%, Regno Unito al 21,7% ed infine la Spagna ha subito un ribasso del 22,1%.

Per il premier Cotne, l’obiettivo è tornare prima alla situazione economica pre-Covid e poi riorganizzare il paese in modo da superare quei nodi che erano già presenti. Il primo obiettivo per una crescita economica è la digitalizzazione dei pagamenti, senza però penalizzare i pagamenti in contanti.

Inoltre con il lockdown il paese ha visto l’importanza della connessione internet. Così Conte punta a creare una rete unica in fibra ottica, visto che anche da questo punto di vista l’Italia è indietro rispetto agli altri paesi europei. Il progetto della rete in fibra ottica unica era già partito da TIM, mentre il paese era in pieno lcokdown.

L.P.

