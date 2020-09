Il nuovo decreto coronavirus entrerà in vigore il prossimo lunedì, 7 settembre, e si pone l’obiettivo di prorogare alcune regole e di inserirne delle nuove

Il nuovo Dpcm, studiato dal governo Conte, entrerà in vigore domani lunedì 7 settembre e sarà valido fino all’ultimo giorno del mese. Esso si pone di prorogare alcune regole esistenti e di inserirne altre. Resta l’obbligo di sottoporsi al tampone per chi torna da uno dei sedici paesi ritenuti a rischio.

Non cambia nemmeno la regola riguardante l’utilizzo delle mascherine che restano obbligatorie in luoghi al chiuso accessibili al pubblico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini sotto i sei anni o i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo del dispositivo.

Si è deciso, invece, che sui mezzi pubblici il massimo di persone consentite contemporaneamente è dell’80% rispetto la capienza massima dello stesso. Per ciò che riguarda gli scuolabus, si è stabilito che la permanenza degli studenti all’interno dovrà essere non superiore a 15 minuti.

Nuovo Decreto Coronavirus, ancora chiuse le discoteche

Confermata la validità dell’ordinanza firmata il 12 agosto dal ministro Speranza per controllare chi torna dalle vacanze o, comunque, dall’estero. Obbligo di tampone, dunque, per le persone che vogliono entrare nel territorio nazionale.

Le discoteche continueranno ad essere chiuse. Proroga in toto dell’ordinanza del 16 agosto con cui si è disposto anche l’utilizzo delle mascherine all’aperto dalle 18:00 alle 02:00.

Le partite di calcio di ogni categoria continueranno a porte chiuse: l’idea è quella di far stabilizzare prima la curva epidemica e di superare lo scoglio legato alla riapertura delle scuole per poi tornare a discutere dell’accesso dei tifosi allo stadio.

