Scatto da capogiro di Eleonora Incardona, come sempre esagerata sui social per il piacere dei suoi follower: un lato A da far paura

Eleonora Incardona non si pone alcun limite sui social, proprio nessuno sul suo profilo privato di Instagram. Un sorriso smagliante ed una didascalia che lascia intendere il bel periodo che la bellissima modella sta attraversando. “Mi sento molto felice, sapete perché? Perché sono estremamente grata di tutto quello che la vita mi regala ogni giorno! Non c’è tempo per essere tristi, eliminate tutto ciò che vi incupisce, che vi porta negatività e godetevi ogni momento!”.

“Good vibes” l’hashtag che fa da padrona al post appena pubblicato sul profilo Instagram che ha mandato in visibilio i quasi 450 mila followers che la seguono.

Eleonora Incardona, incontenibile su Instagram: lo scatto

Un top rosso che quasi non contiene tutte le forme della bellissima Eleonora Incardona, sorriso a 32 denti e mano tra capelli. Un semplice scatto, per nulla volgare, che la ritrae al meglio delle sue forme con gli occhi che parlano: felicità e good vibes sono le parole d’ordine di uno scatto che ha mandato in visibilio tutto il pubblico, specialmente quello maschile.

La bellissima modella siciliana è solita a scatti che la ritraggono felice: ci tiene spesso a rimarcare il dono della vita e la felicità che la circonda. Felici saranno anche tutti i follower che assistono a scatti simili.

