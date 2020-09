Berlusconi, il bollettino di oggi che viene direttamente dall’Ospedale San Raffaele, dove è ricoverato, aggiorna tutti sullo stato di salute del politico italiano.

Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19. Come vi abbiamo riportato diversi giorni fa il politico italiano è stato trovato positivo in seguito a diversi tamponi, che hanno confermato la carica virale nel suo organismo. Fortunatamente per lui, il numero uno di Forza Italia è asintomatico e quindi non presenta nessun sintomo e nessun problema legato al Covid-19, a differenza della maggioranza delle persone che invece soffrono e non poco. E’ inoltre seguito in modo molto scrupoloso dallo staff medico dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che lo tiene in cura e ricoverato. E’ lì che, da qualche giorno, Il Cavaliere è in cure e sta cercando di lottare la malattia che lo ha colpito e che lo sta tenendo bloccato in una struttura medica, al reparto di Terapia Intensiva.

Berlusconi, il bollettino di oggi: “Cauti ma ottimisti”

A parlare delle condizioni cliniche di Silvio Berlusconi è stato il dottor Alberto Zangrilo, responsabile del reparto di Terapia intensiva della struttura. Secondo le sue ultime parole, il politico italiano starebbe facendo un decorso assolutamente positivo, che lascia ben sperare. Grande preoccupazione destava soprattutto l’apparato respiratorio, dato che è quello che molto spesso viene intaccato in modo irreparabile dalla malattia originaria di Wuhan. Fortunatamente per Il Cavaliere, lui non ha di questi problemi. “Il quadro respiratorio e quello clinico”, ha affermato il dottor Alberto Zangrillo, “confermano un decorso regolare e atteso”. Berlusconi sta avendo un decorso assolutamente ragionevole della situazione, senza grosse complicazioni. Proprio per questo, ha affermato “c’è un cauto ma ragionevole ottimismo sulle sue condizioni”.

