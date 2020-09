Sequestrate 14.000 bottiglie d’acqua a Messina: erano esposte alle intemperie e al sole senza alcuna cura igienico-sanitaria. La scoperta è avvenuta grazie a un blitz dei Nas in un supermercato della città.

Altro episodio di scarsa igiene alimentare in Italia. Come infatti annuncia il sito del Ministero della Salute, i Nas di Catania hanno effettuato quest’oggi un controllo presso un supermercato in Messina dove hanno avuto una spiacevole sorpresa.

Qui, infatti, gli agenti hanno rivelato notevoli quantità di balle d’acqua minerale all’interno di una struttura precaria e senza i requisiti igienico-sanitari minimi e doverosi per un bene primario.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, il prof. Remuzzi: “Fase epidemica finita, niente seconda ondata”

Sequestrate 14.000 bottiglie d’acqua a Messina

Motivo per cui, appunto, l’intero stoccaggio da 14.000 bottiglie è stato sequestrato. Oltre ad essere depositato in un ambiente realizzato abusivamente, le balle erano anche esposte agli agenti atmosferici tra cui il caldo asfissiante di questi mesi.

Insomma: acqua non più salutare ma venduta comunemente agli ignari cittadini. L’esposizione ai raggi solari, e appunto alle varie intemperie e temperature, avevano ormai reso il prodotto alterato considerando anche la plastica di contenimento. Le Forze dell’ordine hanno segnalato i proprietari della struttura sia per quanto scoperto che per l’attività di deposto abusiva.

Leggi anche —-> Vaccino Covid, Oms: “Niente diffusione fino a metà 2021”