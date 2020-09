Jessica Krug per anni ha finto di avere origini africane per scalare le gerarchie universitarie americane ma alla fine è stata costretta a confessare

Professoressa universitaria con un ruolo di primo piamno e attivista per i diritti dein neri americani. Solo che era tutto falso. O meglio la carriera di Jessica Krug è stata costruita su una bugia originale che negli Stati Uniti di oggi è un peccato originale. La donna infatti ha sempre detto che nella sua famiglia c’erano origini africane e invece era ebraica.

La Krug, originaria di Kansas City, insegna storia afroamericana nella prestigiosa George Washington University. E per anni ha costruita la sua carriera accademica anche sulla convinzione delle sue origini africane. Tutto il suo lavoro accademico, compreso un libro seguitissimo, ha seguito la politica e la cultura delle società africane e la diaspora africana. E in un video pubblicato all’inizio di quest’anno, rimproverava i newyorkesi bianchi di non aver prestato il loro tempo ai newyorkesi nativi neri e di colore.

Ora però la verità è venuta fuori ed è decisamente diversa. L’ha confessata lei stessa con un lungo post su Medium: “Ho costruito la mia vita su una violenta bugia contro i neri e ho mentito sempre, a ogni respiro che ho fatto”. In pratica ha finto di essere una nera nordafricana, poi nero-americana e infine caraibica.

An associate professor at George Washington University, Jessica A. Krug wrote extensively about Africa, Latin America, the diaspora and identity, all while portraying herself as Black. But the whole time, she was lying. She is White. https://t.co/Oq5rOTiDva

— CNN International (@cnni) September 4, 2020