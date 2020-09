Durante l’omelia un sacerdote si accascia a terra e muore davanti ai fedeli. In corso le indagini per conoscere i motivi del decesso.

È successo a Douala, capitale commerciale del Camerun. Un sacerdote stava tenendo la predica della domenica mattina, quando di colpo si è accasciato a terra. L’uomo indossava la mascherina e i fedeli sono riusciti a capire cosa gli stesse accadendo.

Dalle prime ricostruzioni fatte dalla polizia locale, il sacerdote nel corso dell’omelia sarebbe stato colto da un improvviso collasso. I soccorsi ricevuti sono risultati vani.

Sacerdote muore durante l’omelia: indossava la mascherina

Padre Jude, sacerdote della diocesi della cittadina di Douala, nella capitale del Camerun, durante la messa della domenica è stato colto da un improvviso malore. Come scrive il Daily Mail, la scena è stata immortalata, in modo puramente casuale, in un video diffuso su Twitter dall’avvocato Chidi Odinkalu.

L’uomo che ha immortalato la scena è anche l’ex presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria. Nel post pubblicato da Chidi Odinkalu si legge: “il Rev. P. Jude., Direttore Spirituale della CMA Deido, mentre stava celebranda messa è improvvisamente deceduto. RIP”.

Nel video, che ha fatto il giro del mondo come testimoniano le tante visualizzazioni, si può vedere il parroco il tenere l’omelia in francese. Padre Jude indossava anche una mascherina chirurgica come misura precauzionale per l’emergenza coronavirus.

Nel mezzo della messa il sacerdote si ferma e attonito si guarda intorno. Stringe il pugno e dopo un attimo sembra ritrovare il controllo. Lo si sente respirare affannosamente nel microfono e poco dopo i suoi occhi diventano assenti.

Dopodiché barcolla e collassa accanto al pulpito. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi ricevuti non sono bastati a farlo rinvenire. Le cause del decesso non sono ancora note, non è da escludere che il parroco avesse qualche patologia al cuore.

