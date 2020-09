Pistoia, maltrattamenti nella Rsa: arrestate tre persone. Le operatrici sono accusate di violenze verbali e fisiche sugli anziani

Le Rsa sono rimaste per lungo tempo al centro delle cronache italiane ed internazionali (vedi gli USA) per quanto concerne i malati di Covid-19. Spostare nelle strutture per anziani i positivi al coronavirus è stata senza dubbio la scelta più infelice di questo periodo. Purtroppo però le Rsa sono note anche per il trattamento inadeguato che spesso viene riservato ai loro ospiti. Maltrattamenti che ogni tanto emergono in qualche indagine e portano alla luce un malcostume davvero orribile. L’ultima in termini temporali riguarda un centro di Pescia (provincia di Pistoia), dove tre operatrici sono state arrestate con l’accusa di violenze fisiche e verbali.

Le telecamere di sicurezza hanno mostrato i fatti per quelli che erano, confermando le accuse dei diretti interessati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le tre donne avevano protratto il loro comportamento inqualificabile per diversi mesi, di sicuro da giugno ad agosto me sono state poste agli arresti domiciliari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, torna l’incubo nelle Rsa: nuovo focolaio a Milano

Pistoia, maltrattamenti nella Rsa: arrestate tre operatrici

Nella casa di riposo San Domenico le violenze non sarebbero nuove. A rivelarlo è stata una ex dipendente che ha fatto scattare le indagini dopo aver contattato i carabinieri. Nella struttura sono presenti quasi 30 degenti e quasi tutti avrebbero subito percosse fisiche (strattonamenti) e pesanti insulti e minacce a livello verbale. Le tre operatrici arrestate, di 40, 54 e 63 anni, sono residenti in provincia di Lucca e Pistoia.

Anche il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, ha voluto esprimere la propria indignazione attraverso le colonne de La Nazione.

“Qualora venissero confermati i fatti, i vertici della cooperativa che svolge il lavoro di assistenza agli anziani dovranno rendere conto dell’accaduto alla cittadinanza“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, taxista arrestato per violenza sessuale verso due passeggere